Новороссийск, Краснодарский край, , 13:05 — REGNUM Пожар на территории строящегося здания школы произошёл в Новороссийске днём 27 апреля, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожар произошёл в Южном районе города, на улице М. Ахеджака. Сообщение о возгорании поступило в 11:51.

По уточнённым данным, на крыше строящегося здания школы на 1100 мест загорелся строительный материал, площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Уже в 12:21 пожар потушили, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.