Тегеран, , 13:10 — REGNUM Спикер иракского парламента Мухаммед аль-Халбуси посетил Тегеран с официальным визитом. Об этом 27 апреля сообщает Shafaq.

Флаг Ирака Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

По данным журналистов, в ходе визита Халбуси провёл переговоры со своим коллегой – спикером маджлиса Ирана Мохаммедом Багером Голибафом.

Отмечается, что это первый визит Халбуси в Иран с момента его назначения на должность премьер-министра.

Как заявил Мохаммед Багер Голибаф по итогам встречи, на переговорах обсуждалось сотрудничество между правительствами двух стран по ряду направлений: от экономики до обеспечения региональной безопасности.

«Нынешнее 13-е правительство Ирана стремится к укреплению отношений с соседними странами, особенно в экономической, политической и культурной областях», — заявил Мохаммед Голибаф.