Загреб, , 13:06 — REGNUM Президент Хорватии, страны-члена НАТО, Зоран Миланович считает, что заявка Швеции и Финляндии на членство в НАТО будет «опасной авантюрой», и призывает парламент страны остановить их возможное вступление в оборонительный союз. Об этом 27 апреля сообщил шведский телеканал SVT.

Зоран Миланович Damir Sencar

Миланович подчеркивает, что Финляндия и Швеция не могут стать частью НАТО до тех пор, пока не будут внесены поправки в закон о выборах в Боснии и Герцеговине.

«Больше всего в мире я люблю Финляндию и Швецию, но я подписал контракт с Хорватией, поэтому я работаю в интересах Хорватии. Если Финляндия и Швеция захотят вступить в НАТО, мы можем об этом поговорить, хотя я считаю это опасной авантюрой», — передает его слова шведский телеканал.

Журналисты напоминают, что роль президента Хорватии в значительной степени церемониальная, а правительству Финляндии были предоставлены гарантии о политике открытых дверей НАТО.