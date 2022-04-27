Вашингтон, 27 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Международная организация Save the Children сообщает, что дети в Афганистане часто ложатся спать голодными из-за дороговизны продуктов питания. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Дети Афганистана

Организация в отчёте от 26 апреля об условиях жизни детей в Афганистане сообщает, что расходы на продукты питания почти удвоились по сравнению с прошлым годом.

«У нас часто нет ни крошки еды на ифтар (вечернее разговение во время поста в Рамадан), — рассказали организации опрошенные граждане. — Мы даже боимся спрашивать, какие цены на продукты питания на рынке».

Организация заявила, что Рамадан в исламе — это месяц смирения и сострадания к нуждающимся; но по мере того, как экономика Афганистана приближается к краху, растёт безработица и число обездоленных семей. По данным агентства, многие семьи в отчаянии от того, что не могут прокормить своих детей.

Save the Children утверждает, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продукты питания в Афганистане. Всемирная продовольственная программа (ВПП) заявила в своем отчёте, что Афганистан может понести один из самых серьёзных уронов в своей истории из-за зависимости от импорта пшеницы.

По данным Save the Children, стоимость жизни и цены на продукты питания в Афганистане резко выросли с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли власть в свои руки. В отчёте говорится, что килограмм пшеницы подорожал почти на 45% по сравнению с июнем 2021 года.

Отмечается, что дети, наиболее уязвимая часть общества, без надлежащего питания подвержены болезням, замедлению роста и смерти.