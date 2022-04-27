Финикс , США, 27 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:97.

(сс)GDJ Баскетбольный мяч

Самым результативным игроком матча стал форвард «Финикса» Микал Бриджес, на счету которого 31 очко. В составе «Пеликанс» защитник Брэндон Ингрэм набрал 22 очка.

Таким образом, «Финикс» вышел вперёд в серии – 3:2. Следующий матч пройдёт 29 апреля.