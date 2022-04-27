Стокгольм, , 13:15 — REGNUM Правый радикал Расмус Палудан планирует провести новые акции в Швеции. 27 апреля он подал заявку на проведение «встречи с избирателями» в одном из районов Эребру, передает телеканал SVT.

Расмус Палудан Скриншот страницы социальной сети Facebook / DanernesLys

Так называемую «встречу с избирателями» Палудан хочет провести 30 апреля.

Как пишут журналисты, в последнее время правый радикал подал в полицию несколько заявок на проведение публичных мероприятий. Однако теперь при получении разрешений он не пишет про планируемое сожжение Корана, чем он неоднократно занимался до этого, а позиционирует себя как «шведского политика», который хочет провести «встречу с избирателями», чтобы рассказать о своей праворадикальной партии «Жесткий курс» и «покритиковать ислам» в рамках предвыборной кампании перед сентябрьскими выборами в парламент Швеции.

Напомним, что ранее Центральная избирательная комиссия Швеции получила заявку от Палудана для внесения его в список кандидатов в депутаты.