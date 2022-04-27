Богота, 27 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Более 30 представителей коренных народов с юго-запада Колумбии выразили свою поддержку кандидату в президенты от левой коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро. Об этом пишет Prensa Latina.

Arturo de La Barrera Густаво Петро

На многолюдной церемонии, состоявшейся в резервации коренных народов Ипьялес в департаменте Нариньо, Петро поблагодарил их за поддержку.

«Все это разнообразие коренных народов, в Амазонии, на равнинах, в Андах, в Кауке, в Валье, в самой Боготе, все эти коренные народы имеют возможность собраться вместе, объединиться, не теряя своего культурного разнообразия», — сказал Петро.

Он призвал коренные народы войти в правительство Колумбии в случае его победы на выборах в мае 2022 года: «Мы хотим управлять вместе с коренными народами, <…> и чтобы они могли принести мне свои идеи и энергию, всю ту духовность жизни, которая необходима, чтобы быть в состоянии управлять хорошо и мудро».

В ходе мероприятия Петро и более 30 представителей коренных народов подписали соглашение, в котором выделяются вопросы, связанные с финансовыми, политическими и управленческими вопросами, такие как уважение к родной земле как субъекту прав или гарантия дифференцированного подхода коренных народов во всех государственных структурах.