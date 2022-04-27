Самара, , 13:08 — REGNUM Более 200 человек пострадали от укусов клещей в текущем году в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека региона.

Клещи JerzyGorecki

Согласно данным на 25 апреля, в области зарегистрировали 225 пострадавших от укусов клещами, в том числе 90 детей. На зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 203 экземпляра клещей, которые были сняты с людей, в девяти экземплярах был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита.

На инфицированность боррелиями было исследовано 195 экземпляров клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружен в пяти экземплярах.

Отмечается, что в текущем году планируют обработать от клещей 4164,4 га.