Москва, , 12:58 — REGNUM Возможная роль ООН в конфликте на Украине существенно ограничена несуверенным характером украинского государства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 апреля, комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Антониу Гутерриш Securityconference.org

Как сообщалось ранее, Путин, говоря о признании Россией независимости ЛНР и ДНР, напомнил генсеку о решении международного суда в отношении Косово. Кроме того, президент России обратил внимание Гутерриша на стремление руководителей западных стран считать роль своих государств «исключительной».

» Разговор нашего президента с Генеральным секретарём ООН был полезен. Если мы хотим сохранить ООН, а мы хотим сохранить ООН, мы должны не только признавать право Генерального секретаря этой организации стараться внести вклад в дело урегулирования конфликтов, но и содействовать таким его усилиям.

При этом, естественно, генсек ООН должен придерживаться нейтральной полиции, исключающей необъективность и предвзятость. Такое сейчас невозможно. Слишком долог был период слабости нашей страны на международной арене, слишком легко мы отдали ООН на откуп США и их союзникам. Сегодня Владимир Путин «удивляется» претензиям некоторых стран на исключительность, но разве не Борис Ельцин потворствовал этой исключительности, заявляя, что Россия «должна вернуться в цивилизованный мир»? Для «цивилизованных» смотреть на «нецивилизованных» с позиции исключительности — это нормально.

Да, в Совете Безопасности ООН Россия все эти годы достойно присутствовала, делала правильные заявления, предпринимала последовательные шаги в духе приверженности основополагающим документам этой организации (за исключением сдачи Муаммара Каддафи и предательства ливийского народа при Дмитрии Медведеве)… Но ООН — это не Совет Безопасности. Во всяком случае, не только Совет Безопасности. Там нужна постоянная последовательная работа с делегациями, а для этого важно и само дипломатическое присутствие, и экономические возможности страны, её политический вес. По первому направлению нам активно мешали и продолжают мешать американцы своим наглым попранием их обязательств как принимающей штаб-квартиру ООН страны. По второму направлению можно было бы многое сказать, но, думаю, тут и так всё понятно.

Что же касается собственно украинского конфликта, то здесь возможная роль ООН существенно ограничена несуверенным характером украинского государства. Всё происходящее говорит о том, что конфликт на Украине всё более приобретает характер конфликта России с совокупным Западом — именно он стоял и стоит и за нацификацией Украины, и за её освоением натовцами в качестве своего военного плацдарма.

Путин устроил Гутерришу настоящий ликбез. Уверен, что наше представительство при ООН воспользуется этой возможностью, чтобы распространить открытую часть этой беседы в ООН в качестве своего официального документа — пусть все члены ООН почитают.