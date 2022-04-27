Стокгольм, 27 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Жители города Никкалуокта (север страны), которые недавно получили шведские паспорта, обнаружили опечатки в документах, выданных полицией. Об этом 27 апреля сообщил телеканал SVT.

Der under Smurf Шведский паспорт

Как можно догадаться по названию населенного пункта, топоним носит далеко не шведское происхождение. Дело в том, что город называется в соответствии с его именем на языке народа саамов.

Вместо того, что написать в паспортах NikkalUokta, полицейские обозначили населенный пункт как NikkalOukta.

Пресс-секретарь Полиции Швеции Стефан Маркопулос написал в электронном письме в редакцию SVT, что правоохранители сожалеют об опечатках. Он также отметил, что получить паспорта с правильным названием населенного пункта можно только через год, добавив, что даже при наличии ошибок выданные документы все равно действительны.