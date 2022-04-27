Мурманск, 27 апреля 2022, 12:58 — REGNUM В Мурманске запустили производство консервных банок на отечественном сырье, сообщает администрация города.
Линия по изготовлению консервных банок запущена на тарном комбинате. Сырье на мурманское производство поставляет Магнитогорский металлургический комбинат.
Как отметил глава Мурманска Игорь Морарь, за эти годы комбинату удается не только сохранять производственные мощности и объемы, но и успешно развиваться и наращивать темпы работы.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года правительство России запустило цифровой сервис «Биржа импортозамещения».