Мурманск, 27 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Мурманске запустили производство консервных банок на отечественном сырье, сообщает администрация города.

Банки с напитками

Линия по изготовлению консервных банок запущена на тарном комбинате. Сырье на мурманское производство поставляет Магнитогорский металлургический комбинат.

Как отметил глава Мурманска Игорь Морарь, за эти годы комбинату удается не только сохранять производственные мощности и объемы, но и успешно развиваться и наращивать темпы работы.

«Особенно важно, что с приобретением нового оборудования у компании появилась отличная возможность составить серьезную конкуренцию импортным аналогам, востребованным на рынке», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года правительство России запустило цифровой сервис «Биржа импортозамещения».