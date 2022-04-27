Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM Регионы России не торопятся приступить к реализации новых проектов, заявил 27 апреля глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Антон Силуанов Kremlin.ru

«Время уже прошло, четыре месяца уже прошло, а не все субъекты РФ начали реализацию этих инициатив», — сказал министр, выступая с докладом на заседании Совета законодателей Российской Федерации, посвященного Дню российского парламентаризма.

В качестве примера он привёл инфраструктурные кредиты, по которым в 2022 году запланировано предоставление 250 млрд рублей.

«Касса сейчас – 22 млрд рублей!» — отметил Силуанов.

Похожая ситуация и с использованием реструктуризированной задолженности по бюджетным кредитам и другим направлениям, рассказал глава Минфина.