Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Регионы России не торопятся приступить к реализации новых проектов, заявил 27 апреля глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Kremlin.ru Антон Силуанов

«Время уже прошло, четыре месяца уже прошло, а не все субъекты РФ начали реализацию этих инициатив», — сказал министр, выступая с докладом на заседании Совета законодателей Российской Федерации, посвященном Дню российского парламентаризма.

В качестве примера он привёл инфраструктурные кредиты, по которым в 2022 году запланировано предоставление 250 млрд рублей.

«Касса сейчас – 22 млрд рублей!» — отметил Силуанов.

Похожая ситуация и с использованием реструктуризированной задолженности по бюджетным кредитам и другим направлениям, рассказал глава Минфина.