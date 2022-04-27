Петропавловск-Камчатский, 27 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Камчатки Дмитрий Тимофеев поддержал президента РФ Владимира Путина и Вооруженные силы, которые задействованы в спецоперации в защиту Донбасса. Он уверен, что иного пути у России не было, а страны Запада не заинтересованы в восстановлении мира и порядка на Украине.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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«Из Америки и ЕС постоянно прибывают наёмники и воюют на стороне национальных радикалов Украины. Владимир Путин призывал страны ЕС, Брюссель повлиять на Киев с целью проведения мирных переговоров и прекращения огня. Однако все мы видим, что странам Запада нужна война на Украине и они не заинтересованы в восстановлении мира и порядка. Я полностью поддерживаю позицию нашего президента Владимира Путина и военнослужащих, которые защищают интересы русскоязычного населения, проживающего на территории Украины. Мы осуждаем методы, которые используют США и страны ЕС и их позицию по отношению к Украине. При этом Украина им безразлична, они преследуют лишь свои цели», — цитирует Тимофеева пресс-служба правительства Камчатки.

Он уверен, что Украине следует соблюдать уже обозначенные договоренности и сесть за стол переговоров с Россией.

«Это позволит прекратить ту ситуацию, которая складывается в соседнем с нами государстве», — сказал депутат Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные украинские формирования обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республики (ДНР) из артиллерийских орудий калибра 122 мм. Об этом 27 апреля рассказал представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).