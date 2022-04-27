Москва, 27 апреля 2022, 12:57 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлены 153 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 27 апреля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 102 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 497 человек выздоровели после COVID-19.
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