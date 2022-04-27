Стокгольм, , 13:01 — REGNUM 27 апреля прогноз Миграционного агентства Швеции по числу беженцев с территории Украины, которые прибудут в скандинавскую страну, был изменен. Теперь, по расчетам ведомства, до конца текущего года в Швецию прибудут 80 000 человек. Об этом, как передает новостная служба TT, заявил на пресс-конференции министр Швеции по делам миграции Андерс Игеман.

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«Мы также видим, что определенная часть людей начала возвращаться [на территорию Украины]», — отметил он.

По его словам, к настоящему времени в Швеции нашли убежище около 34 400 граждан Украины. Из них 1800 человек подали прошение о предоставлении политического убежища, а 32 900 человек подали заявление в соответствии с директивой ЕС о беженцах.