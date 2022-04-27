Кемерово, , 12:56 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 28 апреля, и 29 апреля в Промышленновском районе местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«В период с 18:00 (время местное) 27 апреля до 18:00 (время местное) 29 апреля 2022 года на территории городов Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — уточнил гидрометцентр.

По данным регионального гидрометцентра, 28 апреля в Кузбассе будет малооблачно, преимущественно без осадков; ветер южный, ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днём 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с; температура ночью 0…+5 °C, местами 0…-5 °C, днём — +15…+20 °C.