Каир, 27 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси рассказал о первых годах своего нахождения у власти. Об этом сообщает Al-Hadath.

Kremlin.ru Абдель Фаттах ас-Сиси

По данным журналистов, в среду, 27 апреля, президент страны принял участие в ритуальной трапезе ифтар с участием простых граждан Египта. По окончании трапезы президент дал интервью египетским СМИ.

По словам главы государства, первые годы его нахождения у власти ознаменовались финансовым кризисом, преодолеть который удалось только благодаря иностранной помощи.

«Мы исчерпали денежные резервы в период, полный кризисов, и ни один президент не смог преодолеть этот кризис. Если бы не поддержка братских арабских государств, которая составила десятки миллиардов, Египет в настоящее время не существовал бы как государство», — заявил ас-Сиси.