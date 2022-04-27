Изобильный, Ставропольский край, , 12:55 — REGNUM На Ставрополье под суд пойдет финансовый инспектор одного из банков. Её подозревают в мошенничестве на 59 млн рублей и легализации денежных средств на сумму более 2,2 млн рублей, сообщили 27 апреля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как было установлено, свои преступления подозреваемая совершила в период с ноября 2018 года по июль 2021 года. По предлогом открытия вкладов женщина, находясь в клиентском центре в отделении почтовой связи, расположенном в городе Изобильном Ставропольского края, похитила принадлежавшие гражданам денежные средства на сумму более 59 млн рублей. Чтобы скрыть хищения и для легализации денежных средств, полученных преступным путем, злоумышленница купила недвижимость на общую сумму более 2,2 млн рублей.

На имущество теперь наложен арест, а дело передано в Преображенский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.