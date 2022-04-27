Ижевск, , 12:54 — REGNUM По состоянию на 1 апреля текущего года государственный долг Удмуртии составил 66,052 млрд рублей. В течение месяца объем долговых обязательств республики увеличился на 1,5 млрд рублей или на 2,3%, свидетельствуют данные минфина республики.

В течение месяца в структуре госдолга республики на 2 млрд рублей увеличился объем бюджетных кредитов — до 56,052 млрд рублей. Доля бюджетных заимствований достигла 84,8% от общей суммы долговых обязательств.

Сумма банковских кредитов в структуре госдолга Удмуртии не изменилась и составляет 5 млрд рублей. Однако в марте процентная ставка указывалась в размере 5,25% годовых, по данным на начало апреля процентная ставка составляет 9,5% годовых.

Объем обязательств по ценным бумагам составляет 5 млрд рублей, за месяц сумма так же не изменилась.

В минфине пояснили, что в марте был привлечен кредит от Управления Федерального казначейства в размере 1,5 млрд рублей, который направлен на обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам организаций бюджетной сферы и предоставления гарантированных социальных выплат жителям республики.

Также в прошлом месяце республикой привлечены кредиты от кредитных организаций на 5 млрд рублей по ставке 9,5% годовых, которые направлены на погашение коммерческих кредитов в соответствии со сроками платежей.

По сравнению с данными на начало текущего года госдолг республики увеличился на 3 млрд рублей. С начала 2022 года на обслуживание долговых обязательств республика потратила 210,3 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 1 января текущего года сумма госдолга республики составляла 63,052 млрд рублей.