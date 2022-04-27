Москва, 27 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 497 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 27 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 947 342 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 969 352.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 27 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 4 человека.