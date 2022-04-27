Москва, 27 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Российские авиационные власти отвергают любую выражаемую от имени зарубежных стран озабоченность в отношении безопасности полетов российских самолетов, заявили 27 апреля в Росавиации.

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«Российские авиационные власти отвергают любую выражаемую от имени иностранных государств озабоченность в отношении безопасности полетов российских воздушных судов и заявляют об отсутствии фактических доказательств несоответствия воздушных судов российских авиапредприятий требованиям ИКАО (Международная организация гражданской авиации)», — сообщили в ведомстве.

В Росавиации добавили, что при регистрации воздушных судов в российском реестре исключается снижение уровня безопасности полетов на основе гарантий ответственности государства регистрации, которым теперь является Российская Федерация.