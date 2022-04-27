Осло, , 13:12 — REGNUM Правительство Норвегии в целом хорошо справилось с пандемией коронавируса. Это было одним из основных пунктов в окончательном отчете Комиссии по коронавирусу, которая 26 апреля в письменной форме передала результаты своей работы премьер-министру страны Йонасу Гару Стёре, передает шведская новостная служба TT.

Норвегия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Тем не менее, правительство Норвегии подверглось критике за то, что оно ранее не смогло установить приоритеты для вакцинации от COVID-19 в географическом отношении, поскольку это могло бы способствовать меньшему уровню госпитализаций.

Комиссия по коронавирусу также пришла к выводу, что учителя и другие лица, работающие с детьми и молодежью, должны были пройти вакцинацию раньше, чем было объявлено властями.

«Власти не смогли защитить детей и молодежь в достаточной степени в соответствии со своими собственными поставленными целевыми показателями», — говорится в отчете комиссии.