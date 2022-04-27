Осло, 27 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Правительство Норвегии в целом хорошо справилось с пандемией коронавируса. Это было одним из основных пунктов в окончательном отчете Комиссии по коронавирусу, которая 26 апреля в письменной форме передала результаты своей работы премьер-министру страны Йонасу Гару Стёре, передает шведская новостная служба TT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

Тем не менее, правительство Норвегии подверглось критике за то, что оно ранее не смогло установить приоритеты для вакцинации от COVID-19 в географическом отношении, поскольку это могло бы способствовать меньшему уровню госпитализаций.

Комиссия по коронавирусу также пришла к выводу, что учителя и другие лица, работающие с детьми и молодежью, должны были пройти вакцинацию раньше, чем было объявлено властями.

«Власти не смогли защитить детей и молодежь в достаточной степени в соответствии со своими собственными поставленными целевыми показателями», — говорится в отчете комиссии.