Стокгольм, , 12:56 — REGNUM По данным Национальной организации женских приютов и приютов для девочек в Швеции (Roks), за четыре первых месяца 2022 года в стране 15 женщин были убиты своими сожителями, с которыми у них были любовные отношения. Организация выступает за ужесточение политики властей, требуя принятия новых мер по защите уязвленных женщин. Об этом 27 апреля сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Данные за первые четыре месяца 2022 года можно сравнить со статисткой за весь 2021 год, когда, по информации Шведского агентства по предупреждению преступности, своими партнерами были убиты 15 женщин.

«Без сомнения, этот год был самым ужасным за очень долгое время, и я думаю, что мы должны задуматься о влиянии пандемии. Мы много говорили о росте насилия во время пандемии, но что будет дальше?» — прокомментировала цифры в эфире SVT председатель Roks Йенни Вестерстранд.

По словам Вестерстранд, ее организация сталкивается с недостаточным финансированием, чтобы предоставлять уязвимым женщинам временное убежище.