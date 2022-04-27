Минск, 27 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Белоруссии не будет пересмотра истории и героизации нацистов, а также оправдания экстремизма. Об этом 27 апреля заявил председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко в ходе ее заседания.

House.gov.by Владимир Андрейченко

«Надо сделать четкий посыл мировому сообществу – пересмотра истории, героизации нацистов, их пособников, оправдания экстремизма и реваншизма в Беларуси не будет», — приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента республики в своем Telegram-канале.

Кроме того, Андрейченко подчеркнул, что эта позиция Минска является принципиальной и жесткой, а также добавил, что власти Белоруссии собираются сохранить духовный стержень, скрепляющий поколения белорусского народа, для будущего республики и ее народа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Хакасии Валентин Коновалов 26 апреля в ходе рабочей встречи с руководителем отделения посольства Белоруссии в Красноярске Александром Позняком обсудил вопросы расширения направлений сотрудничества.