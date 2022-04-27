Ярославль, 27 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Ярославле депутаты после трагедии, произошедшей 26 апреля в Ульяновской области, вновь обсудили проблему охраны школ и детских садов в городе. Вопрос был поднят депутатами муниципалитета на заседании комиссии по социальной политике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Oleg chirkov Турникет

«Охрана осуществляется в основном сторожами, которые не являются подготовленными и серьезно настроенными против различных элементов. Нужны определенные финансовые средства. Мы писали обращения в различные инстанции, в том числе в антитеррористическую комиссию Ярославской области о создании региональной программы, писали председателю правительства области. Сейчас эта работа опять активизируется, мы опять пишем обращения. Надеемся, что на федеральном уровне эту проблему решат», — рассказал народным избранникам заместитель директора департамента образования мэрии Ярославля Александр Гуськов.

При этом сейчас охрана есть всего в 27 образовательных учреждениях региональной столицы. Всего же в городе 344 объекта, которые относятся к сфере образования. Чтобы обеспечить их все охраной необходимо 156 миллионов 200 тысяч рублей — на монтаж систем оповещения и управления эвакуацией, охранной сигнализации и ограждения территории по периметру. Депутатом же заинтересовал вопрос везде ли установлены камеры и подключены ли они к системе «Безопасный город».

«Видеокамеры установлены в 273 учреждениях. К системе «Безопасный город» они не подключены. У них система архивации, жёсткий диск, который должен хранить информацию не менее 30 дней на внутреннем ресурсе. Вопросом подключения не занимались. Возникают вопросы по персональным данным, системам хранения», — уточнил текущую ситуацию Александр Гуськов.

При этом народные избранники таким ответом остались недовольны. Депутат Илья Горохов отметил, что надо подумать, что важнее «или безопасность ребёнка, или персональные данные», а заодно спросить об этому родителей. По итогу рассмотрения вопроса мэрии рекомендовали проработать вопрос о подключении камер из школы и детских садов к системе «Безопасный город».