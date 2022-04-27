Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Минфин согласен с отменой нормы Налогового кодекса о консолидированной группе налогоплательщиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания Совета законодателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Мы абсолютно солидарны с вашими подходами. При том, что та норма, которая у нас зафиксирована в законодательстве и говорит о том, что с 2023 года консолидированная группа налогоплательщиков, эта система должна прекратить свое существование. Мы это всячески поддерживаем», — сказал Силуанов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о поддержке его и спикера Совфеда Валентины Матвиенко отмены нормы в Налоговом кодексе о создании групп консолидированных налогоплательщиков, которые действуют порядка десяти лет.

«Считаем, что многие регионы потеряли от этого, начиная от Астраханской области, Омской, заканчивая другими субъектами Российской Федерации, где работают такие консолидированные группы налогоплательщиков. Их шестнадцать», — сказал Володин.