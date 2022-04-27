Москва, , 12:48 — REGNUM Каждый восьмой работающий житель России (13%) возьмет отпуск в рабочие дни между выходными в праздничные дни 1 мая и 9 мая. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob. ru.

Виктор Борисов-Мусатов. Майские цветы. 1894

Не планируют брать отпуск на дни между майскими праздниками, чтобы получились длинные каникулы, 65%. По сменному графику работают 14% граждан. Пока не решили, как провести майские праздники 8%.

Чаще хотят продлить майские праздники за счет отпуска респонденты с доходом более 80 тыс. рублей в месяц (16%), и мужчины — 15% против и 12% среди женщин.

Опрос проведён 19–25 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 402 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, майские праздники в 2002 году в России продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

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