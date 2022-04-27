Оренбург, , 12:52 — REGNUM В бюджет города Оренбурга в I квартале 2022 года поступило 1 356,4 млн рублей налоговых доходов. Прошлогодний показатель за аналогичный период превышен на 8,3% или 103,6 млн рублей. Об этом 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФНС по региону.

Налоговые поступления УФНС по Оренбургской области

Сложившуюся ситуацию налоговики объясняют увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц — на 13,1% или 79,2 млн рублей. Уплата налога за декабрь произведена в большем объеме, чем в аналогичном периоде2021 года в 1,6 раза или на 32,5 млн рублей (январь 2021 года – 57,4 млн рублей, январь 2022 года – 89,9 млн рублей).

Кроме того, на увеличение налоговых доходов в бюджете повлиял рост по налогу на доходы физических лиц, а также увеличение фонда начисленной заработной платы за январь 2022 года на 6,5%.

Основную часть доходов бюджета Оренбурга составляют поступления четырех налогов: налога на доходы физических лиц (50,6%), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (33,8%), земельного налога (8,3%) и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (3,3%).