28 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Новый премьер-министр Словении Роберт Голоб во время предвыборной кампании использовал более взвешенную и мягкую риторику по сравнению с его предшественником Янезом Яншей, чьи действия во время предвыборной кампании походили на антироссийскую истерию.

Надежда Пилько, , 12:34 — REGNUM В Словении 24 апреля состоялись парламентские выборы. Этих выборов ждала вся страна, поскольку политика предыдущего премьера Янеза Янши вызывала неприятие и резкую критику со стороны населения.

Словения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Янша является довольно одиозной политической фигурой. Последний срок его нахождения у власти сопровождался коррупционными скандалами и политическими спекуляциями, митингами и манифестациями. Кроме того, Янша на протяжении всей своей политической карьеры остается непримиримым сторонником пересмотра словенской истории периода Второй мировой войны и реабилитации Словенской домобранской лиги, сотрудничавшей с германскими оккупантами. Он и его партия регулярно проводят мероприятия, нацеленные на героизацию домобранцев, которые в годы войны вели борьбу с Народно-освободительным движением. Подобными действиями Янша регулярно вносит раскол в общество. Всё это вызывает неприятие большей части словенцев. Уход Янши с поста премьер-министра указывает на то, что словенские избиратели устали от агрессивной риторики и антидемократических действий премьера, который посягнул на одну из главных ценностей словенского общества ­— свободу слова.

Новому премьеру Роберту Голобу 55 лет. Он закончил факультет электроники Люблянского университета, имеет научную степень, которую получил в США в Технологическом институте Джорджии в Атланте.

Роберт Голоб FiatMahindra

Первое его появление на политической арене относится к 1999 г. Тогда он в течение года занимал пост государственного секретаря Республики Словения в министерстве экономики. В 2011 году он стал заместителем председателя партии «Позитивная Словения», затем занял тот же пост в партии Аленки Братушек «Завезништво». С 2006 г. по 2022 г. возглавлял правление словенской энергетической компании GEN-I. Компания позиционирует себя в качестве борца за экологичность, что отвечает настоящим политическим воззрениям Голоба, который вернулся в большую политику в январе этого года в качестве председателя Партии зеленых действий (Stranka zelenih dejanj — ИА REGNUM). 26 января партия была переименована, получив название «Движение Свобода» (Gibanje Svoboda — ИА REGNUM). На выборах она одержала решительную победу, получив 36,54% голосов и 41 место в парламенте. Второй стала Словенская демократическая партия Янеза Янши — 23,52% (27 мест), третьей — партия Новая Словения Матея Тонина 6,85% (8 мест).

Что можно ожидать от нового правительства, которое Голоб в беседе с президентом Пахором пообещал сформировать уже через месяц? Партия Голоба позиционирует себя как левоцентристскую, выступающую за идеи зеленой политики и либерализм. Однако не стоит забывать, что Словенская демократическая партия и «Новая Словения» также вошли в парламент и, скорее всего, попытаются продолжить курс прежнего правительства, известного резкими антироссийскими выпадами.

Борут Пахор Saeima

Риторика Голоба относительно событий на мировой арене более умеренная по сравнению с его предшественником. Относительно украинского кризиса Голоб отметил, что выступает за помощь Украине и за обеспечение свободного перехода беженцами территории Словении в другие страны, выразив надежду, что Словения не является их конечной целью. В связи с этим он выступил за ликвидацию заграждений на границе с Хорватией с тем, чтобы не препятствовать естественным потокам беженцев.

Другая его цель — помощь словенским гражданам и предприятиям, которые столкнулись с трудностями из-за санкций, введенных против России. По его мнению, цены на энергоносители будут расти ближайшие два года, поэтому необходимо провести реорганизацию энергетики, которая больше не может опираться только на природный газ — она должна обратиться к возобновляемым источникам энергии и новым поколениям ядерных технологий. Напомним, что в Словении функционирует АЭС Кршко. Кроме того, он отметил, что Словения должна задуматься о преобразованиях в области обороны и увеличить в связи с этим бюджет.

Однако это не означает, что российско-словенские отношения вернутся в ближайшее время на прежний уровень. Словения, являясь членом Европейского союза, будет двигаться в русле его политики и выстраивать отношения с Россией в соответствующем ключе.