Мемфис, США, , 12:48 — REGNUM «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:109.

Баскетбольный мяч (сс) tookapic

Самым результативным игроком матча стал защитник «Мемфиса» Джа Морант, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов. В составе «Миннесоты» центровой Карл-Энтони Таунс сделал дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.

Таким образом, «Мемфис» вышел вперёд в серии – 3:2. Следующий матч пройдёт 29 апреля.

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