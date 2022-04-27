Кабул, 27 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Министр по делам племён и границ правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Нуриддин Нури заявил на встрече с улемами и старейшинами племён в Афганистане, что народная поддержка укрепляет систему. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Флаг Афганистана

«Поддержка системы народом укрепляет её», — сказал Нури.

Мулла Нуриддин Нури также заявил, что все проблемы населения будут решены.