Министр по делам племён пообещал решить все проблемы населения Афганистана
Кабул, 27 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Министр по делам племён и границ правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Нуриддин Нури заявил на встрече с улемами и старейшинами племён в Афганистане, что народная поддержка укрепляет систему. Об этом сообщает агентство «Шафакна».
Флаг Афганистана
«Поддержка системы народом укрепляет её», — сказал Нури.
Мулла Нуриддин Нури также заявил, что все проблемы населения будут решены.