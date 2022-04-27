Барнаул, 27 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ России в Алтайском крае задержали жителя Барнаула 1982 г. р., ему предъявлено обвинение в причастности к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

ФСБ Незаконный оборот оружия на Алтае: пистолет ПМ

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что мужчина незаконно продал пистолет ПМ (модифицированный из сигнального пистолета Р-370) и 9 патронов калибра 9×18 мм, пригодных для стрельбы. При совершении сделки житель региона также предложил «покупателю» взрывчатое вещество собственного производства.

На следующую встречу он принес взрывчатое вещество, изготовленное кустарным способом, массой около одного килограмма, которое незаконно сбыл «клиенту». После этого его задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю

ФСБ Трофеи оруженосца. Алтайский край

При проведении обыска по месту работы мужчины обнаружены и из незаконного оборота дополнительно изъяты боевой пистолет ПМ (модифицированный из сигнального пистолета Р-411), 375 граммов взрывчатого вещества, 29 патронов калибра 9×18 мм, 12 составных деталей огнестрельного оружия, а также самодельное взрывное устройство. Часть изъятого боевого арсенала, представляющая опасность, уничтожена на месте.

Следственным подразделением УФСБ России по Алтайскому краю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК России («Незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов»). По ходатайству следователя, Центральным районным судом г. Барнаула в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Алтайскому краю при поддержке Управления Росгвардии по Алтайскому краю в Бийске изъят схрон с вооружением и боеприпасами.

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