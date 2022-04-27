Красноярск, , 12:48 — REGNUM Первое электронное собрание собственников жилья в многоквартирном доме провели в Красноярске, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в краевой службе строительного надзора и жилищного контроля.

ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Собрание провели с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Инициатором стала управляющая компания и один из собственников дома на улице Воронова. В собрании приняли участие 146 человек.

Администрировала общее собрание управляющая компания. Организационную помощь оказали члены совета дома.

По словам министра цифрового развития Красноярского края Николая Распопина, сегодня цифровизация касается всех без исключения отраслей, в том числе сфер строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Что касается электронных собраний собственников жилья, это помогает исключить возможность подделки протоколов.

«К тому же, цифровые сервисы всегда оснащены аналитикой, обратной связью, которая позволяет отследить работу сервиса и улучшать его работу в случае необходимости», — подытожил министр.

В краевой службе строительного надзора и жилищного контроля добавили, что собрание через ГИС ЖКХ упрощает процедуру проведения собраний и повышает прозрачность процесса.

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