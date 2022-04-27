Ин-Геззам, , 12:54 — REGNUM Подразделения Алжирской национальной народной армии провели серию антитеррористических операций на юге страны. Об этом 27 апреля сообщает официальная газета Al-Bilad.

Алжир Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, в районе города Ин-Геззам вблизи границы с Нигером военные «напали на след» группы боевиков. В ходе спецоперации ячейка террористов была ликвидирована, один из боевиков был задержан.

Армия также ликвидировала укрытие террористов, оборудованное в пустынных районах страны и захватила оружие и боеприпасы.

Отмечается, что боевики принадлежали к ячейке «Аль-Каиды в странах арабского Магриба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).