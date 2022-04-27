Россошь, Воронежская область, 27 апреля 2022, 12:47 — REGNUM Мероприятия к празднованию Дня Победы отменили в Россошанском районе Воронежской области, граничащем с Украиной. Об этом сообщается 27 апреля в телеграм-канале администрации районе.
Решение касается и акции «Бессмертный полк».
Праздничные мероприятия в районе состоятся онлайн, возложить цветы к мемориалам жители смогут в любое время.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области продлил действие высокого уровня террористической опасности в приграничных с Украиной Россошанском и Кантемировской районах. Отметим, что рано утром 27 апреля в небе в районе Воронежа систем ПВО сбила украинский беспилотник, о чём в соцсетях сообщил глава региона.