Россошь, Воронежская область, 27 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Мероприятия к празднованию Дня Победы отменили в Россошанском районе Воронежской области, граничащем с Украиной. Об этом сообщается 27 апреля в телеграм-канале администрации районе.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

«27 апреля антитеррористической комиссией Россошанского района на очередном заседании было принято непростое решение — массовые мероприятия в Россошанском районе, приуроченные к празднованию 9 Мая, отменены», — говорится в обращении главы администрации района Юрия Мишанкова.

Решение касается и акции «Бессмертный полк».

«Сейчас главный приоритет — жизни и здоровье наших жителей. Ситуация такова, что несмотря на стабильную обстановку в районе, расслабляться ни в коем случае нельзя, так как по-прежнему существует опасность возможных провокаций со стороны украинских националистов, как это случилось ранее в Брянской и Белгородской областях, нужно быть осторожными и бдительными», — подчеркнул Мишанков.

Праздничные мероприятия в районе состоятся онлайн, возложить цветы к мемориалам жители смогут в любое время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области продлил действие высокого уровня террористической опасности в приграничных с Украиной Россошанском и Кантемировской районах. Отметим, что рано утром 27 апреля в небе в районе Воронежа систем ПВО сбила украинский беспилотник, о чём в соцсетях сообщил глава региона.