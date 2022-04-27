Новосибирск, 27 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области прокуратура оспорила решение суда о привлечении школы к административной ответственности из-за большого количества учеников. Ранее суд оставил жалобу школы без внимания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Октябрьский районный суд Новосибирска 13 апреля оставил без изменения постановление регионального управления Роспотребнадзора о привлечении Средней общеобразовательной школы №76 к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения. Жалобу школы суд оставил без внимания и не удовлетворил. С таким положением дел прокурор района не согласился и на это решение суда принёс протест», — уточнили в ведомстве.

По данным прокуратуры, здание школы построено в 1937 году. По закону отчислять учащихся без установленных законом оснований директор не вправе. При этом обучение в третью смену, отметили в прокуратуре, не возможно, а «обеспечение соблюдения правил путем сокращения числа учеников приведет к умалению прав детей».

«Учитывая территориальное расположение школы и густонаселенность микрорайона, у школы нет объективной возможности сформировать учебные классы с соблюдением нормы площади на одного обучающегося», — подчеркнули в ведомстве.

Рассмотрение протеста взято на контроль.