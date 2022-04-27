Гавана, , 12:44 — REGNUM Кубу следует прославлять, приветствовать и чествовать. Об этом заявил премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит, получив орден Хосе Марти — высший знак отличия, присуждаемый на Кубе, сообщает Prensa Latina.

Куба

Скеррит, находящийся с официальным визитом в Гаване до 27 апреля, получил награду от президента Кубы Мигеля Диас-Канеля на церемонии, состоявшейся во Дворце революции.

В своих словах благодарности премьер-министр Доминики подчеркнул роль Кубы в поддержке мира и развивающихся стран, и оценил предоставление Кубой врачей для борьбы с кризисами и бедствиями.

Он подчеркнул революционный дух кубинцев, чей социальный проект ставит человеческое достоинство в центр общества и предлагает своим гражданам равенство и справедливость.

Заместитель министра иностранных дел Кубы Хосефина Видаль заявила, что орден Хосе Марти признает заслуги Скеррита, его мужество в защите справедливых целей и лидерство в региональной интеграции, а также его поддержку снятия блокады США.

Дипломат отметила, что премьер-министр Доминики был большим другом Фиделя Кастро, которого он также считал своим учителем и неутомимым борцом за развитие своей страны.