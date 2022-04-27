* запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 12:43 — REGNUM В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели новые ограничения на СМИ провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

В официальном письме министерства информации и культуры правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и записке департамента этого министерства в провинции Газни, направленной местным средствам массовой информации, говорится, что СМИ в Газни даже публикацию коммерческой рекламы должны согласовать с департаментом информации и культуры провинции.

Некоторые представители местных СМИ в провинции Газни выразили обеспокоенность ситуацией, заявив, что теперь им придётся ежедневно ждать одобрения и отклонения каждого коммерческого объявления.

Ограничения в отношении СМИ начались после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, и эта тенденция постоянно усугубляется — вплоть до того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь пытаются контролировать даже распространение коммерческих объявлений в СМИ.