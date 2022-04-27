Москва, , 12:43 — REGNUM Регионы России должны быстрее получить необходимые экспертизы, связанные со строительством социальной и инженерной инфраструктуры, которая дополнительно финансируется из федерального бюджета. Об этом 27 апреля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета законодателей.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обращаю внимание субъектов РФ на необходимость скорейшего получения всех необходимых экспертиз и, естественно, выделения финансирования на достройку этих объектов. Это касается, ещё раз повторюсь, не только социальной, но и инженерной инфраструктуры», — заявил Силуанов.

«Мы выделяем дополнительные ресурсы на удорожание строительства, и из тех сумм, которые дополнительно выделены в федеральном бюджете, более 36 млрд рублей пошло именно на стройки в субъектах РФ», — указал он.

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