Москва, 27 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Регионы России должны быстрее получить необходимые экспертизы, связанные со строительством социальной и инженерной инфраструктуры, которая дополнительно финансируется из федерального бюджета. Об этом 27 апреля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета законодателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Обращаю внимание субъектов РФ на необходимость скорейшего получения всех необходимых экспертиз и, естественно, выделения финансирования на достройку этих объектов. Это касается, ещё раз повторюсь, не только социальной, но и инженерной инфраструктуры», — заявил Силуанов.

«Мы выделяем дополнительные ресурсы на удорожание строительства, и из тех сумм, которые дополнительно выделены в федеральном бюджете, более 36 млрд рублей пошло именно на стройки в субъектах РФ», — указал он.