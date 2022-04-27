Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Нынешний кризис — больше, чем пандемийный. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля, об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Duma.gov.ru Алексей Кудрин

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«Это кризис, который больше, чем кризис 2009 года, более, чем кризис пандемийный… Два года мы будем жить в очень сложной ситуации», — сказал Кудрин в ходе заседания Совета законодателей.

Инфляция, по его словам, в 2022 году превысит 20%.