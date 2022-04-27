Майами, США, , 12:42 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Атланта Хоукс» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 97:94.

Баскетбольный клуб «Майами Хит» Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Атланты» Деандре Хантер, на счету которого дабл-дабл из 35 очков и 11 подборов. В составе «Майами» защитник Виктор Оладипо набрал 23 очка.

Таким образом, «Майами» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в полуфинал плей-офф Восточной конференции НБА.

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