Майами, США, 27 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. «Майами Хит» одержал победу над «Атланта Хоукс» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 97:94.

Keith Allison Баскетбольный клуб «Майами Хит»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Атланты» Деандре Хантер, на счету которого дабл-дабл из 35 очков и 11 подборов. В составе «Майами» защитник Виктор Оладипо набрал 23 очка.

Таким образом, «Майами» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в полуфинал плей-офф Восточной конференции НБА.