«Майами» обыграл «Атланту» и вышел в полуфинал Восточной конференции НБА
Майами, США, 27 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. «Майами Хит» одержал победу над «Атланта Хоукс» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 97:94.
Keith Allison
Баскетбольный клуб «Майами Хит»
Самым результативным игроком матча стал форвард «Атланты» Деандре Хантер, на счету которого дабл-дабл из 35 очков и 11 подборов. В составе «Майами» защитник Виктор Оладипо набрал 23 очка.
Таким образом, «Майами» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в полуфинал плей-офф Восточной конференции НБА.