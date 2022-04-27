Брянск, , 12:48 — REGNUM Пассажиров, напавших на таксиста, задержали полицейские в Советском районе Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Патруль ДПС 40.мвд.рф

Инспекторы ДПС на ночном маршруте патрулирования обратили внимание на автомобиль такси, передвигавшийся «странными зигзагами». Полицейские по громкой связи потребовали у водителя автомобиля остановиться. Из такси выбежал мужчина, который рассказал, что пассажиры, которых он вёз, напали на него, начали бить и пытались задушить.

Подозреваемые скрылись с места происшествия, но вскоре были задержаны – ими оказались местные жители в возрасте 21 и 25 лет. Мужчин доставили в отдел полиции.