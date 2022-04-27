Сеул, , 12:41 — REGNUM Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе выразила намерение посетить церемонию инаугурации избранного президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы комитета по подготовке церемонии инаугурации Пак Чжу Сон.

Пак Кын Хе Официальное интернет-представительство президента России

По его словам, экс-глава государства выразила свою готовность во время встречи в ее доме, расположенном в городе Тэгу, и передачи письма от Юна с официальным приглашением на церемонию, которая состоится 10 мая.

Напомним, ранее в этом месяце Юн Сок Ёль посетил дом Пак Кын Хе и пригласил ее на церемонию инаугурации. Однако экс-президент сказала, что не уверена, сможет ли она присутствовать на мероприятии из-за состояния своего здоровья.

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Как сообщало ИА REGNUM, на церемонию, которая пройдет на площади перед Национальным собранием (парламентом) Южной Кореи, будет приглашено около 41 тыс. человек.

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