Вена, 27 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Австрия за счёт «общеевропейских усилий» сможет отказаться от газа из России к 2027 году. Об этом австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер заявила 27 апреля на пресс-конференции.

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Она отметила, что по заказу министерства энергетики энергетическое агентство Австрии проанализировало возможности по отказу от российского газа. Установлено, что такой отказ возможен, но он потребует времени и общенациональных усилий.

«Но если мы будем над этим последовательно работать, то тогда нам удастся общеевропейскими усилиями добиться этой цели Еврокомиссии в 2027 году», — сказала Гевесслер.

По словам министра, чтобы достигнуть цели, потребуется сделать ряд шагов. Сократить потребление газа, развивать возобновляемые источники энергии, производить газ самостоятельно и найти новых поставщиков в Норвегии или Катаре. При этом даже к 2030 году страна не сможет полностью обходиться без природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский президент Александер Ван дер Беллен заявил о работе над планом по отказу от российского газа.

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